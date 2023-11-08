الصحفيين تشارك فى مؤتمر منظمة "قارب السلام" اليابانية فى بورسعيد

من المدخل الشمالى لقناة السويس

تشارك نقابة الصحفيين فى مؤتمر منظمة "قارب السلام" اليابانية والتى ترسو بالميناء السياحى ببورسعيد عند المدخل الشمالى لقناة السويس للمطالبة بوقف الحرب الصهيونية الوحشية على الشعب الفلسطينى فى غزة ، وقد أصدرت نقابة الصحفيين بينا أكدت فيه مشاركتها فى المؤتمر الذى يقام الثالثة عصر اليوم –الأربعاء - فى ساحة مصر أمام ميناء بورسعيد السياحى ومن قلب مدينة بورسعيد الباسلة.

وكانت المنظمة قد حركت قاربها للمرور حول العالم للمطالبة بوقف الحرب الوحشية ضد فلسطين، و"قارب السلام" هى منظمة غير حكومية دولية مقرها اليابان تعمل على تعزيز السلام وحقوق الإنسان والإستدامة وتأسست عام 1983، وتتمتع بمركز إستشارى خاص لدى المجلس الإقتصادى والإجتماعى (ECOSOC) التابع للأمم المتحدة (UN).

وتنفذ سفينة السلام أنشطتها الرئيسية من خلال سفينة ركاب تجوب العالم من خلال العمل بالشراكة مع حملة عمل أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وتعمل أنشطة مؤسسة "قارب السلام" على متن السفينة وفى الميناء على تمكين المشاركين وتعزيز القدرة المحلية على الإستدامة وبناء التعاون بين الناس خارج الحدود وتمزج رحلاتها وفقًا لنموذج الأعمال الإجتماعية بين السياحة المستدامة والتعلم مدى الحياة وأنشطة الصداقة مع البرامج التعليمية والمشاريع التعاونية والدعوة ، ومنظمة "Peace Boat" عضو فى شبكات الشراكة العالمية لمنع الصراعات المسلحة (GPPAC) والأمانة الإقليمية لشمال شرق آسيا والحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN) والمجموعة التوجيهية الدولية ومكتب السلام الدولى والحملة اليابانية لحظر الألغام الأرضية ومبادرة المناخ اليابانية وقوة السلام اللاعنفية ، ونظمت الرحلة الأولى لـ"قارب السلام" فى عام 1983م من قبل مجموعة من طلاب الجامعات اليابانية كرد فعل إبداعى على الرقابة الحكومية فيما يتعلق بالعدوان العسكرى اليابانى السابق فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، وقد إستأجروا السفينة لزيارة البلدان المجاورة بهدف التعرف بشكل مباشر على الحرب من الذين جربوها وبدء التبادل بين الناس .