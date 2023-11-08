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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شاهد.. عمليات تدريب مجاني لشباب أسوان على مِهن يحتاجها سوق العمل

تدريب
تدريب

تواصل مديرية عمل محافظة أسوان تنفيذ خطة التدريب المهني 2023-2024 ،عن طريق مركزي التدريب الثابتة والمتنقلة .

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وزارة العمل تنظم ندوة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشمال سيناء

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وزارة العمل تختتم برنامجًا تدريبيًا على "مهنة المساحة" لشباب وفتيات قنا

وجاء في بيان صحفي عن وزارة العمل اليوم الأربعاء أن "المديرية" تابعت خلال الساعات الماضية تنفيذ برنامج تدريب مهني مجاني بمركز منطقة المحمودية ،لتدريب الشباب على مهن مرتبطة بمجال الطاقة الشمسية ،في إطار التعاون برنامج الأغذية العالمي" WFP "،وكذلك تدريب طلاب التعليم الفني المزدوج على مهن "صيانة المحمول وشاشات الكاميرات والمراقبة والريسيفر ،في إطار بروتوكول تعاون مع مديرية التربية والتعليم"قطاع التعليم الفني ،وأيضا برامج تدريبية على " كهرباء السليسون والسباكة الصحية" بالوحدة التدريبية المُتنقلة بمركز نصر النوبة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بسرعة إنجاز الهدف من التدريب المهني في "خطة 2023-2024"،لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،والتي يتم تنفيذها عن طريق الإدارة المركزية للتدريب المهني ،والمديريات في كافة المحافظات،في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،ومبادرة "مهنتك مُستقبلك".

من جانبه حث فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ،شباب المحافظة من الجنسين على سرعة التقديم في دورات التدريب المهني المجانية،موضحاً إلى أنه يمكن الإلتحاق بتلك البرامج المجانية من خلال التقديم بمقرات مراكز التدريب المهنى الثابت او إدارة بحوث العمالة والتدريب الموجودة بمقر المديرية،لمن هُم فى سن 18 إلى 40 سنة،حيث يحصل المتدربين فى نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى منشأت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها

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