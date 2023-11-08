أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء بعد القفزات الأخيرة

شهدت أسعار الأرز خلال مستهل التعاملات الصباحية لدى تجار الجملة، ثباتًا وهدوءًا في السوق المحلية للتجار والمستهلك، بعد تسجيل مستويات مرتفعة خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بالنسبة للشعير والأبيض، والذي سجل مابين 300 إلى 1600 جنيه.

في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الأرز والشعير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، والتي جاءت أسعاره على النحو الآتي:

أسعار الأرز للجملة اليوم الأربعاء

الارز

أرز الشعير

واستقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 17.400 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن 16.900 جنيه.

الأرز الأبيض

ووصلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، إلى 27.000 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، 25.800 جنيه للطن.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات، 23 جنيهًا للمستهلك.