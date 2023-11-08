سعر الدقيق صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية وعند التاجر

سعر الدقيق.. شهد أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الاربعاء، استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى نحو 14,400 جنيه، واستقرت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر ووصلت القيمة الشرائية للطن إلى نحو 10,900 جنيهًا.

أسعار الدقيق.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة ارتفاعات عدة لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرون من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهما في الأسواق التجارية.

ومن المعروف أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على أسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدته أسعار الدقيق.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق اليوم الاربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الدقيق اليوم الاربعاء

دقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,600 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,400 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

و شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,900 جنيهًا.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن