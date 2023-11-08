الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية أمام الجنية المصري في البنوك صباح اليوم الأربعاء

العملات
العملات

سعر العملات العربية.. واصلت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل التداولات الصباحية في البنوك المصرية، استقرارها، اليوم الأربعاء، بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

 

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم الأربعاء، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

 

أسعار العملات العربية في مصر اليوم  الاربعاء

العملات

سعر الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

 

الدينار الكويتي

سجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.74 جنيه للراء و 100.35 جنيه للبيع

 

الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع

 

 

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.4 جنيه للشراء و 82.11 جنيه للبيع

 

الريال العماني

سجل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 80.07  جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع

 

الدينار القطري

سجل سعر الدينار القطري أمام الجنيه نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.5 جنيه للبيع

 

الدينار الأردني

سجل سعر الدينار الأردني نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.67 جنيه للبيع.

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