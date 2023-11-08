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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

11 نوفمبر.. حفل مسلم باقية الصاوي

يستعد مسلم لإحياء حفل غنائي على مسرح ساقية الصاوي بالزمالك، وذلك يوم 11 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يُقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه أغانية التى حققت نجاح كبير، ويحبها الجمهور مثل أغنية "اتنسيت".

الجدير بالذكر أن مسلم طرح مؤخرا، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "سابوك فى البيت" على اليوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر محمود سليم، والحان جابر جمال، وتوزيع إسلام الأزرق، وإخراج أحمد ماريو.

أغنية "سابوك في البيت" هى الأغنية الثالثة، من ألبوم المطرب مسلم الجديد، وهي أغنية درامية اجتماعية، يهديها إلى روح والده، ويحكى فيها عن علاقه شاب بوالده، وعن إحساسه بألم الفراق الأسرى، وجرح القلب، والشعور بالوحدة بعد فقد إنسان عزيز.

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