هاو: نيوكاسل قادر على العبور للدور الثاني رغم الهزيمة أمام دورتموند

تعرضت حظوظ فريق نيوكاسل يونايتد الانجليزي في التأهل للدور الثاني لدوري أبطال أوربا لضربة كبيرة بعد الخسارة بهدفين مقابل لا شىء أمام منافسه بروسيا دورتموند في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيجنال ايدونا بارك مساء الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الخامسة.

وعقب المباراة أعرب إيدي هاو المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد عن سفه للهزيمة التي تعرض لها فريقه امام بروسيا دورتموند مشيرا الى ان فريقه لم يقدم العرض المنتظر والذي يكفل له تحقيق الانتصار لكنه في نفس الوقت اشاد بالجهد الذي قدمه لاعبوه خلال المباراة .

وقال ايدي هاو عقب المباراة: ليس هذا هو المستوى الأفضل لنا . اعتقد ومنذ بداية المباراة لم نكن هادئين بالقدر الازم داخل ملعب المباراة ولم يكن تركيزنا على النحو الازم .لو قدمنا مستوانا الطبيعي لكن من الممكن الفوز في تلك المباراة الهامة .

وعن منافسه بروسيا دورتموند قال المدير الفني لفريق نيوكاسل : كعادتهم دوما في مثل تلك المباريات نرى فريق دورتموند يهاجم بكل ضراوة وقوة و لديهم حماس كبير لكن كان من الممكن أن نستغل الموقف ونسجل أهدافا تحسم المباراة لكن هذا لم يحدث للأسف.

واختتم ايدي هاو تصريحاته قائلا : لم يحسم اي شىء في المجموعة بعد لدينا كل الفرص في التأهل رغم صعوبة المنافسة مع دورتموند و باريس سان جيرمان .

يذكر ان نتيجة مباراة اليوم وضعت نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث خلف باريس جيرمان بنقطتين و ثلاث نقاط عن بروسيا دورتموند .