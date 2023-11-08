أحمد حاتم يعلن حبه لـ آية سماحة والسبب "السرداب"

يواصل فريق عمل مسلسل السرداب التصوير، والعمل تدور أحداثه في حقبة الأربعينات بالتزامن مع الزمن الجاري.

وكشف النجم أحمد حاتم تفاصيل دوره خلال أحداث العمل، إذ يظهر في زمن الأربعينات بشكل كوميدي، وتربطه قصة حب مع النجمة الشابة أية سماحة.

وينتمي مسلسل السرداب إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية الرومانسية، ويشارك في بطولته كل من النجم أحمد حاتم، النجمة رانيا يوسف، آية سماحة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

ومن ناحية أخرى، يعرض لـ أحمد حاتم في السينمات حاليًا، فيلم حسن المصري منذ يوم 4 أكتوبر الجاري، ويشاركه بطولته دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف، لينا صوفيا، وآيسل محمد رمزي، وآخرين، ومن تأليف نورا لبيب وإخراج سمير حبشي.

ويدور العمل في إطار أكشن تشويقي درامي، حول شخصية حسن مسؤول الحراسات والذي يلعب دوره أحمد حاتم، ويتعرض لمهمة انتحارية تؤدي إلى فقدانه حاسة السمع، كما يعيش قصة حب مع دياموندبو عبود التي تلعب دور صاحبة الشركة التي يعمل بها.