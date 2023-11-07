سبب صادم وراء استقرار حرارة الجسم عند "37 درجة".. طبيب أمراض نساء يكشف مفاجأة

كشف طبيب أمراض نساء عن أن درجة حرارة الجسم التي بين 37.1 و38 درجة تسمى بالحمى الفرعية، مشيرًا إلى أنها قد تكون طبيعية لدى بعض الأشخاص، أو تشير إلى الإصابة بأمراض خطيرة.

درجة حرارة الجسم الطبيعية

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا" الروسية، يشير الطبيب إلو أنه ليس من الضروري أن تكون حرارة الجسم الطبيعية 36.6 درجة، لأن درجة حرارة الجسم ترتبط بخصائص الجسم، والتوقيت، وعوامل أخرى، فمثلا درجة 37.0 هي طبيعية لبعض الأشخاص.

درجة حرارة الجسم الطبيعية



ويضيف الطبيب: "حتى لدى الأشخاص الذين درجة حرارتهم الطبيعية 36.6 درجة، ليست ثابتة وتتغير على مدار اليوم- منخفضة في الصباح عادة ثم ترتفع تدريجيا وتصل في المساء إلى الحد الأقصى، ويرجع السبب في ذلك إلى التقلبات الهرمونية خلال النهار، والغرض منها هو تنظيم دورات النوم والاستيقاظ".

في الوقت نفسه، أوضح الطبيب، أن درجة حرارة جسم المرأة قد تتغير تبعًا لمراحل الدورة الشهرية وارتباطها بالتغيرات الهرمونية، لافتًا إن تقلبات درجة الحرارة هو رد فعل طبيعي للجسم على النشاط البدني وتناول الطعام والأنشطة اليومية الأخرى والعمليات الفسيولوجية.

وتابع الطبيب: "أي أن هذا المؤشر قد يتغير أيضا ليتكيف مع الظروف البيئية، ولكن في بعض الحالات قد يشير استقرار درجة حرارة الجسم خلال فترة طويلة على مستوى 37 درجة، إلى الإصابة بأمراض معينة، تتطور دون أعراض، مثل السل، وفرط إنتاج الغدة الدرقية للهرمونات، والتهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة الحمامية الجهازية التي تسبب زيادة مستمرة، ولكن بالكاد ملحوظة في درجة حرارة الجسم، كما أنه في حالات نادرة، قد تشير إلى تطور الأورام.

وحسبما أفاد الطبيب، إذا أظهر مقياس الحرارة باستمرار 37 درجة، ولم يكشف الفحص الطبي عن أي انحرافات أو مشكلات صحية، فقد يكون السبب عوامل نفسية وحتى نمط الحياة.

فعلى سبيل المثال، قد يؤدي الإجهاد المزمن والإرهاق إلى اختلال التوازن الهرموني، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، كما قد ترتفع درجة الحرارة قليلاً عند تناول بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية، وأدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، ومضادات الاكتئاب.

ويرجع السبب في ذلك إلى تأثيرها في منطقة ما تحت المهاد في الدماغ المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم.