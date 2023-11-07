"شباب سوهاج" تنفذ منتدى الأدب والفكر العربي للشعراء والأدباء

تحت شعار إنتصارات أكتوبر وإنجازات الدولة المصرية الحديثة وبرعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج نفذت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة منتدى الأدب والفكر العربي للشعراء والأدباء بمدارس تكنولوجي سكول بمدينة ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .





يهدف المنتدى إلى إبراز أهمية الإنتماء والولاء للوطن من خلال الشعراء والأدباء ومحاضري أكاديمية ناصر العسكرية اللواء أشرف مظهر واللواء هاني الشريف وكذلك إبراز أهمية الثقافة والأدب والفكر وإثبات الهوية المصرية.





تناولت الأبيات الشعرية والأدبية أيضا القضية الفلسطينية والتضامن المصري علي مر التاريخ مع القضية بمشاركة العديد من شعراء مصر والوطن العربي وأبطال حرب أكتوبر المجيدة وطلاب المدارس والمدرسين وبحضور أكثر من ٥٠٠ مشارك من أعضاء الهيئات الشبابية والرياضية .





كما حضر فعاليات المنتدى الأدب والفكر العربي العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الأزهر الشريف والكنيسة ووكلاء الوزارات المختلفة وتم تقديم العديد من العروض الفنية والثقافية والوطنية من خلال طلاب المدارس واعضاء النادي الثقافي والفني لمديرية الشباب والرياضة .