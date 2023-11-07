وزير الخارجية الأوكراني يزور جنوب إفريقيا

قال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني، إنه يسعى إلى الارتقاء بالتعاون مع جنوب أفريقيا إلى "مستوى جديد نوعيا".

بعد ما يقرب من خمسة أشهر من مهمة السلام في أوكرانيا وروسيا بقيادة وفد من رؤساء الدول الأفريقية بما في ذلك سيريل رامافوزا وبينما تعرضت جنوب إفريقيا لانتقادات بسبب صلاتها بموسكو ، كان وزير الخارجية الأوكراني ، دميترو كوليبا ، يزور بريتوريا.

وبعد استقباله من قبل نظيره ناليدي باندور، جاء مرة أخرى للمطالبة بتعزيز التعاون بين القارة الأفريقية وبلده.

وقال وزير الخارجية الأوكراني "في تطوير إحياء العلاقات "الأوكرانية الأفريقية" ، تسعى أوكرانيا إلى الارتقاء بالتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا إلى مستوى جديد نوعيا".

وقال دميترو كوليبا إن كييف عرضت شراكة قائمة على "الاحترام المتبادل والمنافع" مشيرا إلى أنه سعيد لأن حكومة جنوب أفريقيا تشاطر أوكرانيا تطلعاتها.

تعزيز السلام

وقال أيضا إن كوليبا يقدر مشاركة جنوب إفريقيا في الجهود الرامية إلى تعزيز صيغة السلام للرئيس فولوديمير زيلينسكي ، والتي قدمها لأول مرة في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا في نوفمبر 2022.

"دعا الوزير الجانب الجنوب أفريقي للمشاركة في قمة السلام العالمية ، التي تعقدها حاليا أوكرانيا وشركاؤها" ، مضيفا أنه دعا أيضا للانضمام إلى برنامج الغذاء الأوكراني "الحبوب".

ورحبت وزيرة جنوب أفريقيا ناليدي باندور بالموقف الذي اتخذته بلادها منذ البداية. "أعتقد أن قرارنا الأصلي بالبقاء في حالة عدم انحياز كان القرار الصحيح، نحن واحدة من المناطق القليلة في العالم التي يمكنها التحدث إلى كل من أوكرانيا وروسيا.