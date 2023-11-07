السجن المؤبد لـ6 متهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، كل من " ح.م.ح" و"ا.م.ال" و"أ.ر.أ" و"ج.ع.و" و"م.م.م" و"م.س.س" بالسجن المؤبد غيابيا، عما أسند لكل منهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالسرقة بالإكراه.

وصدر القرار برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود ايوب، والمستشار خالد عبد السلام حسن والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى.



وترجع أحداث القضية، إلى قيام المتهمين بسرقة المجنى عليهم تحت تهديد السلاح، وكشفت التحريات، أن المتهمين من الأول حتى الخامس "ح.م.ح" عاطل و"ا.م.ال" عاطل و"أ.ر.أ" سائق و"ج.ع.و" عاطل و"م.م.م" عاطل، وذلك بتحريض من المتهمة السادسة "م.س.س" ربة منزل، بأن اتفقوا فيما بينهم على استدراج المجنى عليهم "ع.م.ع" مندوب مبيعات، وشقيقه "ش.م.ع" مندوب مبيعات، إلى محل الواقعة، على إثر تعامل تجارى سابق مع شخص مجهول، اتفقا مع المجنى عليهما على شراء بضائع منهما بمبلغ 89 ألف جنيه، وبوصول المجنى عليهما، استوقفهما المتهمون حال استقلالهم سيارة قيادة المتهم الثالث، موهمين إياهم بأنهم من مأمورى الضبط القضائى، ثم قاموا بسرقة المبلغ المالي، إلا أنهم افتضح أمرهم حال محاولتهم الهرب، وتشبت المجنى عليه الأول بالسيارة، وتمكن من الدولوف داخلها إلا أنهم تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة البيضاء، فأحدوثوا به إصابات ثم قاموا بالقائه خارج السيارة ولاذوا بالفرار، واستغاث المجنى عليهم بالأهالى لمساعدتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين من الاول إلى الثالث ولاذا الرابع والخامس بالفرار وبحوزتهما المبلغ المالى، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

وفي سياق منفصل استقبل مستشفى دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج سائق بشركة خاصة في منتصف العقد الثالث من العمر مصابًا بجرح رضي بالعين اليسرى وكدمة بالصدر والظهر ومهندس بذات الشركة في بداية العقد السابع من العمر مصابًا باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات أعلى الجبهة في حادث إنقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها بالطريق الزراعي الشرقي أمام قرية البلابيش دائرة مركز دار السلام يقيمان بدائرة قسم أول سوهاج وجرى تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة من مستشفى دار السلام المركزي لمركز شرطة دار السلام بوصول كل من :- "إسلام . ا . ب . م" 25 سنة سائق بشركة خاصة ومقيم دائرة قسم أول سوهاج مصاباً بجرح رضي بالعين اليسري وكدمه بالصدر والظهر و"كمال الدين ص م" 63 سنة مهندس بذات الشركة ومقيم دائرة قسم أول سوهاج مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر وسحجات أعلي الجبهة وتم تحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي .



إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصابين قررا أنه أثناء إستقلالهما السيارة ملاكي قيادة الأول والتابعة للشركة محل عملهما وحال سيرها على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية البلابيش إختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى إنقلابها علي جانب الطريق وحدوث إصابتهما ونفيا وجود شبهة جنائية.



وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

