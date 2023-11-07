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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

بتكلفة أقل.. طريقة عمل فرابتشينو فانيليا في المنزل

فرابتشينو فانيليا
فرابتشينو فانيليا

فرابتشينو فانيليا من المشروبات التي يعشقها الجميع، فتتميز بمذاقها اللذيذ والمنعش، لذلك نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل مثل المقاهي بتكلفة أقل ومذاق أروع.

 

فرابتشينو فانيليا

طريقة عمل فرابتشينو فانيليا

المقادير

- ثلج : كوب

- حليب : كوب ونصف

- الآيس كريم : 3 ملاعق كبيرة (بطعم الفانيليا)

- سكر : ملعقة صغيرة

- خلاصة الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- كريمة : حسب الرغبة (مخفوقة)

 

طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الحليب، والثلج، والآيس كريم فانيليا، والسكر، وخلاصة الفانيليا.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس وتمتزج مع بعضها.

اسكبي الفرابتشينو في أكواب التقديم، وزينيها بالكريمة، وقدميها باردة.

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