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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ طاقة: الاقتصاد العالمي في منتهى الهشاشة وحرب غزة سيؤثر عليه

وفاء علي أستاذ الطاقة
وفاء علي أستاذ الطاقة والاقتصاد

علق وفاء علي أستاذ الطاقة والاقتصاد، على تأثير التصعيد المستمر في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على عدد من المناطق في غزة وعلى الاقتصاد العالمي وأسعار النفط والطاقة.

أسعار النفط والطاقة

وأكدت "وفاء”، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الاقتصاد العالمي في منتهى الهشاشة، حيث تعاني جميع دول العالم من ارتفاع في مؤشرات التضخم، هذا علاوة عن ارتفاع أسعار الطاقة بصورة تفوق الخيال والمتوقع.

 

وأعربت عن التنبؤ أصبح من الأمور الشائكة في منطقة يطغى عليها الخوف وعدم الاستقرار، مشددة على أن العالم ما كان ينقصه أزمات وحروب الآن على الإطلاق، حيث تعرض العالم للكثير من الأزمات في سنوات قليلة للغاية، بداية مع فيروس كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، ثم جاء الآن العدوان العنيف الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الغاشم، وهو ما كان له تأثير كبير على الاقتصاد في كافة دول العالم.

 

وأوضحت أن منطقة الشرق الأوسط السنوات الماضية كانت بعيدة كل البعد عن الحروب والأزمات ولكن الآن الأمر أصبح شبه مستحيلًا، مشددة على أن العالم الآن ملتفت إلى الأحداث في غزة بعدما كانت الأنظار جميعها متوجه نحو الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعلم العالم بأكمله أن الأسواق العالمية سوف تتأثر بما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من حروب وأزمات، وذلك لأن هذه الأزمات سوف تؤثر على سوق النفط العالمية.

 

https://www.youtube.com/watch?v=d5d0QcCpv40

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