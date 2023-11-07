دبلوماسي سابق: دعوة إسرائيل لتهجير أهالي غزة من الشمال للجنوب "أكذوبة كبرى"

أكد نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن التحرك المصري في الأزمة الراهنة بفلسطين ارتبط بجوانب سياسية وقانونية وإنسانية، مشددًا على أن الجانب الإنساني والتركيز على دخول المساعدات معبر رفح لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

تعليق وزير الخارجية الأسبق عن تحرك مصر في ملف حرب غزة

وأضاف "فهمي"، على الجانب السياسي لمصر تاريخ قديم وثابت في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا ودبلوماسيًا، موضحًا أن مصر رفضت تهجير الفلسطينيين خارج حدود قطاع غزة إلى أي دولة أخرى، وهذه لم تكن مسألة أمنية ولكنها مسألة سياسية رغم المحاولات الدولية الواضحة المتعمدة لتفريغ القضية الفلسطينية من المواطنين والجانب الإنسان، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح أنه تم التركيز على دخول مساعدات من معبر رفح والتعامل مع الجرحى الفلسطينيين وغيرهم بالتشاور مع الآخرين، منوهًا بأن الدعوة الإسرائيلية لتهجير أهالي غزة من الشمال إلى الجنوب "أكذوبة كبرى".

وتابع وزير الخارجية الأسبق، بأن مصر ساعدت في خروج بعض مزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي لها تاريخ كبير في دعم القضية الفلسطينية سياسيا ودبلوماسيا، ولم تفرط لحظة في القضية.