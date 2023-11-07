وزير الرياضة يدشن الكيان الشبابي "رواد التطوير والتنمية الشبابية"

دشن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الإتصال المرئي من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الكيان الشبابي رواد التطوير و التنمية الشبابية بمحافظة بني سويف، بحضور قرابة ١٠٠ شاب وفتاة من محافظات (الفيوم، المنيا، بني سويف).

يأتي ذلك في إطار الإهتمام الكبير الذي يوليه وزير الشباب والرياضة بالكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، وفي اطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو دعم الكيانات الشبابية على كافة المستويات.

أكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للكيانات الشبابية بمختلف محافظات الجمهورية، موجهاً بتنشيط برامج وفعاليات متعددة ومتنوعة بالمحافظات من خلال مديريات الشباب والرياضة، مشيراً إلي أن الكيان الشبابي "رواد التطوير والتنمية الشبابية" كيان جديد ينضم للكيانات الشبابية ليصل عددها ٤٢ كيان.

ووجه الدكتور أشرف صبحي كافة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات بالتعاون مع المديريات لتحقيق مستهدفات الوزارة، والمساهمة في طرح الموضوعات التي من شأنها خدمة الشباب ومساعدته، فضلاً عن ابتكار واستحداث برامج جديدة لخدمة الشباب المصري، مشيراً الي الاهتمام بتلك الكيانات يعكس إيمان وثقة الدولة المصرية في دور الشباب في تطوير المجتمع وتعزيز مكانته.

وقدم أعضاء كيان "رواد التطوير والتنمية الشبابية" الشكر لوزير الشباب والرياضة على ما يبذله من جهود لتنمية نشء وشباب مصر على كافة المستويات، ورعايته لكافة الكيانات الشبابية التي تخدم الوطن.

حضر اللقاء الدكتور محمد حسن نادي معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي عز العرب معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، الدكتور جمال عبد المطلب جبر أستاذ علم الاجتماع المساعد بجامعة بني سويف ومدير مركز تنمية القدرات واعداد القيادات بجامعة بني سويف، بالإضافة الي مؤسس وأعضاء الكيان الشبابي رواد التطوير والتنمية الشبابية بقطاع شمال الصعيد بمحافظات (الفيوم، المنيا، بني سويف).



