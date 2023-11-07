الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سيراميكا كليوباترا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

واستئأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين وفقًا للبرنامج التدريبي، وعقد مارسيل كولر اجتماعًا ‏مع الجهاز المعاون قبل بداية المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا، قبل أداء تدريبات خططية مكثفة في ضوء التحضير للمباراة.‏

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا للمباراة التي تقام على ملعب ‏المقاولون العرب.‏

وكان الفريق قد واصل انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي ‏أقيمت على استاد المقاولون ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري.‏