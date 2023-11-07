طولكرم تتحول لغزة أخرى في الضفة الغربية والسكان يواجهون جرائم الاحتلال بالإضراب

قتل ثلاثة فلسطينيين، مساء أمس الإثنين، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مركبتهم في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، أن" ثلاثة شهداء وإصابة حرجة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي"، وذكرت وسائل إعلام محلية أن قوة خاصة إسرائيلية، أطلقت نحو 100 رصاصة على السيارة.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الأعيرة النارية بكثافة من مسافة صفر صوبهم، وهو ما أدى لاستشهاد 3 منهم وإصابة الرابع بجروح حرجة، وجرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وطولكرم هي مدينة فلسطينية وعاصمة مركز محافظة طولكرم. تقع في شمال غرب الضفة الغربية، وهي ثالث أكبر مدينة في الضفة الغربية مساحةً وسكانًا بعد مدينتي الخليل ونابلس؛ حيث تبلغ مساحة أراضي المدينة وحدها أكثر من 32,610 دونم، كما تعتبر بلدية طولكرم ثالث أكبر هيئة محلية في الضفة الغربية.

وأضافت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الشهداء هم: جهاد مهراج ابراهيم شحادة (24 عامًا)، وعز الدين رائد حسين عواد (22 عامًا)، وقاسم محمد رجب (20 عامًا).

ونعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة طولكرم، الشهداء الـ 3 وأعلنت أن يوم غد الثلاثاء هو يوم إضراب شامل حدادًا على أرواح الشهداء.

على جانب آخر، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش والشاباك يؤكدان القضاء على خلية في طولكرم خططت لإرسال مسلحين للجبهة الداخلية وإطلاق صواريخ.

مدينة طولكرم:

من جهة أخرى، قالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله ولاء السالمين، إن مدينة طولكرم تشهد منذ الصباح استهدافات إسرائيلية للفلسطينيين، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال 100 رصاصة على سيارة تضم شبانًا فلسطينيين.

وأضافت خلال إفادتها على الهواء، أن قوات الاحتلال تعمد لتجريف البنية التحتية في طولكرم، وأيضًا أصابت خلال الاقتحامات والدة الشهيد عز عواد، ووصلت إلى مستشفى ثابت لتلقي العلاج.

وأوضحت أن الاحتلال قطع الاتصالات عن المدينة خلال الاقتحام، وقابله الشباب المقاومون بتفجير عبوات ناسفة في الآليات الإسرائيلية وتبادل إطلاق النار، وقال شهود عيان إن الاحتلال أطلق الرصاص على شابة فلسطينية غير مسلحة تمامًا، بينما قال الاحتلال إنها كانت تحمل سكينًا.

وفي منظمة عوفرة، ذكرت أن قوات الاحتلال قتلت شابًا حاول القيام بعملية طعن، وبلغت حالات الاعتقال منذ أمس 55 حالة اعتقال، بينها سيدات وصحفيين وأعضاء في المجلس التشريعي.



