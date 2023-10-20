ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على مخيم طولكرم إلى 12 شهيدًا

أعلنت مصادر أمنية فلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء الذين ارتقوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مخيم طولكرم بشمال غرب الضفة الغربية إلى 12 شهيدا، وعشرات الجرحى، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أكدت المصادر أن 7 شهداء وصلوا إلى مستشفى ثابت الحكومي في طولكرم، إضافة إلى 5 شهداء ما زالوا في مسجد أبو بكر الصديق داخل المخيم، حيث تمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبات الإسعاف من دخول المخيم لنقل الشهداء والجرحى.

لفتت إلى أن قوات الاحتلال استهدفت عددا من المواطنين الفلسطينيين العزّل بطائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات، ما أدى إلى ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء، وسقوط العشرات من الجرحى.

أفاد شهود عيان بأن الاحتلال الإسرائيلي حوّل المخيم إلى ساحة حرب، حيث انتشرت أعداد كبيرة من دوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة في شوارعه وأزقته، في الوقت الذي دمرت فيه جرافات الاحتلال البنية التحتية للشوارع بعد تجريفها وهدم كل ما صادف في طريقها.