لحلوى اللانش بوكس| طريقة عمل كيكة بحشوة مربى الفراولة

كيكة بحشوة مربى الفراولة من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، فتتميز بمذاقها الشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

كيكة بحشوة مربى الفراولة

طريقة عمل كيكة بحشوة مربى الفراولة

المقادير

- للحشو :

مربى الفراولة : كوب

عين الجمل : كوب ونصف (محمص ومفروم)

- دقيق : 3 اكواب

- البيض : 3 حبات (مخفوق)

- الفانيليا : ملعقة كبيرة (سائلة)

- الزبدة : كوب ونصف (مذوبة)

- السكر الناعم : كوب وثلث

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- برش ليمون : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

طريقة التحضير

افركي الدقيق مع الزبدة بيديكِ جيداً، ثم أضيفي البيض، والفانيلا السائلة، والسكر الناعم، والبيكنج باودر، وبرش الليمون، والملح، واخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على مزيج هش.

ضعي ثلث كمية العجين في الفريزر حتى يجمد ويتماسك.

ضعي باقي كمية العجين في الثلاجة لحوالي 10 دقائق حتى تبرد فقط، ثم ضعي العجين في صينية خبز مناسبة واضغطي عليها قليلاً.

وزعي مربى الفراولة على العجينة، وانثري فوقه عين الجمل.

أخرجي ثلث العجينة من الفريزر بعد أن تكون قد جمدت تماماً، ثم ابرشيها فوق المربى دون الضغط عليها.

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخبزي الكيكة في الفرن لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج، ثم قدميها.