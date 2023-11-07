تحديد حبس سائق توك توك أزهق روح صاحب مقهى بالبساتين

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين حبس سائق توك توك على ذمة التحقيق بتهمة إنهاء حياة قهوجي خلال مشاجرة.

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وتبين أن الواقعة بقيام الجاني وهو قائد مركبة "توك توك" بالتعدي على مالك مقهى اثر شجار بينهما في دائرة قسم البساتين.

وتصاعد الخلاف حتى أحضر الجاني سكينا حصل عليه من المقهى ليُحدث إصابة المجني عليه الغائرة التي أودت بحياته.

وأقر صديق صاحب المقهى المُتوفي بما حدث، وأكدت التحريات صحة الاتهام المُسند للجاني، وكثفت السلطات المعنية من أجل الإيقاع بالجاني.

وبعد تقنين الإجراءات تمكنت الشرطة من القبض عليه وضبط السلاح المُستخدم، وأقر الجاني بالجريمة فور القبض عليه