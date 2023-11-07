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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

غياب ثلاثي أرسنال عن تدريبات اليوم قبل مواجهة إشبيلية بدوري الأبطال

أرسنال
أرسنال

شهدت تدريبات الفريق الاول لكرة القدم بنادي أرسنال اليوم غياب ثلاثة لاعبين عن المران، في إطار الاستعداد لمواجهة إشبيلية الإسباني المقرر لها غدًا الأربعاء، ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023 – 2024.

غياب ثلاثي أرسنال عن تدريبات اليوم قبل مواجهة إشبيلية

وشهد المران الجماعي اليوم لنادي أرسنال غياب كل من مارتن أوديجارد ونكيتياه وجابرييل خيسوس عن صفوف الفريق لمواجهة الاندلسي، دون الإعلان عن أسباب غياب الثلاثي عن المران حتى الآن.

وكان نيكيتاه قد خرج من مواجهة أرسنال الماضية أمام نيوكاسل يونايتد عند الدقيقة 79 ونزل بدلًا منه اللاعب لياندرو تروسارد، بينما لم يشارك الثنائي الأخر في المواجهة الأخيره.

من المقرر أن يلعب أرسنال أمام إشبيلية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الثانية بدوري الأبطال.

يمتلك نادي أرسنال 6 نقاط في المركز الاول بترتيب مجموعته، بينما يمتلك نادي إشبيلية نقطتين، والتي جمعها من تعادلين وهزيمة.

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