وصول أنغام إلى الرياض من أجل "روائع بليغ حمدي".. صورة

عادت الفنانة أنغام إلى ساحتها الغنائية، بعد انشغالها بمتابعة الاحداث الفلسطينية العصيبة عن كثب، بحفل غنائي ضخم لتكريم الملحن الكبير بليغ حمدي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض 2023.

استعدادت نهائية لـ أنغام في حفل روائع بليغ حمدي

وصلت أنغام قبل قليل إلى الرياض للوقوف على الاستعدادت النهائية لحفل “روائع بليغ حمدي”، الذي يضم كوكبة غنائية من مختلف الدول العربية .

يقام حفل روائع بليغ حمدي يوم الأربعاء 8 نوفمبر على مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض، مع نجوم الغناء من السعودية ومصر وسوريا، ومنها: “أنغام، أصالة، صابر الرباعي، طلال سلامة، نانسي عجرم، ماجد المهندس”.

أسعار تذاكر حفل روائع بليغ حمدي

طُرحت تذاكر الحفل بعدد من الفئات التي تراوحت أسعارها بين 350 - 2500 ريال، وتم طرحها عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.