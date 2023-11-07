نقيب أطباء القاهرة: الاحتلال الصهيونى يستخدم قنابل محرمة دوليا

قالت شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة إن هناك أنواعا من السموم يتم قصف قطاع غزة بها منها القنابل التي تخترق الإنفاق وهي نووية مصغرة تسبب حال تسمم لسكان القطاع، مؤكدة أن ما يحدث تعذيب قبل الإبادة وهو أشد أنواع القسوة ورصدت بعض أنواع التعذيب التي كانت تحدث في الماضي لسكان القطاع دون أدلة ولكن حاليا يتركون أدلة ولا يبالون لرأى العالم حول تلك الإبادة.

ورصدت غالبا من خلال صور المصابين ومعظمهم من الاطفال واكدت ان معادن النانو وهى تصغير المعادن لاصغر من حجم بصمة الإنسان ويكون اقوى من الحديد ويتم من خلال استخدام تقنية النانو لتحديد الهدف وهما الأطفال وهذا ما وجدناه من كم الشهداء من الأطفال الدخان الأبيض الكثيف ورائحة الثوم هى دليل على استخدام الفسفور الأبيض والذى يسبب حروقا من الدرجة الثالثة وفشل حاد فى الكبد والكلى والرئة.

وأوضحت أن هناك استهداف للحوامل من خلال تقنية النانو وطالبت بوجود معامل حمض وراثى لأن هناك حثث مجهولة الهوية فهناك جثة لطفلة مقسومة إلى نصفين دليل على استخدام قنابل محرمة دولية.