"صحة قنا": مستشفي دشــنا المركزى تدخل خدمة الجماهير قريباً

أكدت الدكتورة سمر عاطف مدير التخطيط والمشروعات بمديرية الشؤون الصحية في محافظة قنا، الإسراع في التشطيبات النهائية لمستشفى دشنا المركزي، لدخوله الخدمة قريبا.

وأوضحت مدير التخطيط والمشروعات بمديرية صحة قنا، أن الموقف التنفيذي لإحلال وتجديد مباني المستشفى على مساحة 5045 مترا مربعا، بطاقة استيعابية 107 أسرة .

وأضافت "د. سمر"، وتشمل 69 سريرا إقامة، و27 سريرا عناية، و11 حضانة للمبتسرين، فضلا عن قسم الاستقبال والطوارئ، و4 معامل تحاليل، وقسم العلاج الطبيعي.

كما أضافت، وتضم طوابق المستشفي 4 غرف عمليات، وغرفة إفاقة، وغرفة تجهيز مرضي، وقسم الولادة الطبيعية، وقسم العناية المتوسطة، و قسم الحضانات، وبنك الدم، وقسم المناظير.

جاء ذلك، على هامش الجولة التفقدية لمحافظ قــــنا اللواء أشرف الحجاوى اليوم"الثلاثاء"، للمستشفى لمتابعة معدلات التنفيذ، وأعمال التشطيبات النهائية، بحضور الدكتور راجى تواضروس مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية صحة قـــنا نائباً عن وكيل وزارة الصحة لسفر الأخير، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشــــنا، ومهندسى الشركة المنفذة لمشروع احلال وتجديد المستشفي، في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بالمحافظة، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.