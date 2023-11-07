سويسرا تقدم 1.4 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم الفارين من العنف في السودان

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، تلقيه أول مساهمة من نوعها من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بقيمة إجمالية قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي لدعم الأشخاص الذين فروا من العنف في السودان.

وذكرت السفارة السويسرية بالقاهرة في بيان اليوم الثلاثاء أن المساهمة السويسرية ستمكن برنامج الأغذية العالمي من استمرار تقديم مساعداته النقدية لما يقرب من 6000 شخص من السودان يعيشون في أسوان والقاهرة والإسكندرية لمدة عام.

ونقل البيان عن ممثل برنامج الأغذية العالمي المدير القطري في مصر برافين أغراوال قوله إنه "من خلال هذه المساعدة الضرورية والتي تأتي في الوقت المناسب، يمكننا الوصول إلى الناس في غضون دقائق، وتزويدهم بالنقود لتلبية احتياجاتهم الأساسية من خلال شبكة تضم أكثر من 140000 تاجر تجزئة، وتصل مساعدات سويسرا في وقت حرج وستسمح لنا بمواصلة تقديم هذه المساعدة الحيوية للسودانيين في جميع أنحاء البلاد".

من جانبها.. أعربت سفيرة سويسرا في مصر إيفون باومان، عن شكرها لفريق برنامج الأغذية العالمي على تفانيهم المستمر والتزامهم بتحسين حياة الأفراد والأسر السودانية التي وصلت مؤخرا، مؤكدة أن سويسرا ملتزمة بالعمل مع شركائها لتحسين قدرة الناس على الصمود والبقاء بخير.

وذكر بيان السفارة أنه ومنذ بداية الأزمة السودانية في أبريل الماضي وحتى نهاية أكتوبر، دعم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 277000 شخص من الفئات المتأثرة بالصراع والذين فروا من السودان وبحثوا عن مأوى في مصر، وتشمل المساعدات طرودا غذائية صحية جاهزة للأكل يتم تقديمها فور وصولها إلى معبري أرقين وقسطل الحدوديين في أسوان بالإضافة إلى مساعدات نقدية في أسوان والقاهرة والإسكندرية.

ويتلقى هؤلاء الأشخاص مساعدات نقدية عبر البطاقات الإلكترونية الصادرة من خلال منصة المساعدات النقدية الطارئة التابعة لبرنامج الأغذية العالمي..ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر حوالي 337000 شخص (330000 سوداني الجنسية، و7000 شخص من جنسيات أخرى) الحدود السودانية المصرية حتى منتصف أكتوبر الماضي.