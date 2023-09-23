روسيا: إسقاط 260 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 60 صاروخا وقنبلة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إسقاط 260 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 60 صاروخا وقنبلة من طراز "هيمارس"، خلال الأسبوع الماضي.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأشارت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية وأنظمة الحرب الإلكترونية 257 طائرة بدون طيار أوكرانية واعترضت 46 صاروخًا من طراز هيمارس، و9 صواريخ موجهة من طراز ستورم شادو، وقنبلتين جويتين، و3 صواريخ هارم المضادة للرادارات".

وأضاف البيان أن الطائرات المقاتلة الروسية أسقطت - خلال الأسبوع الماضي - 5 طائرات حربية أوكرانية، مروحيتين و3 مقاتلات، بالإضافة إلى تدمير 4 مراكز مراقبة بالرادار، اثنين في منطقة زابوريجيا واثنين في منطقة خيرسون.

وأفاد بأن الجيش الأوكراني حاول خلال الأسبوع الماضي تنفيذ ضربات على منشآت في شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ موجهة وطائرات بدون طيار، مشيرة إلى أنه أثناء صد الهجمات دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية 5 صواريخ موجهة وصاروخ من طراز نبتون المضاد للسفن و37 طائرة أوكرانية بدون طيار.

وفي اتجاه خيرسون، أشار البيان إلى أن القوات الروسية أحبطت نشاط 8 مجموعات تخريبية أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل ما يقرب من 445 جنديًا اوكرانيا، بالإضافة إلى تدمير 9 مركبات قتالية مدرعة، و35 سيارة، و11 مدفعًا ميدانيًا.

وفي اتجاه دونيتسك، أفاد البيان بأن القوات الروسية صدت 28 هجومًا أوكرانيًا في خلال الأسبوع الماضي، ما أسفر عن تكبد الجيش الأوكراني 1455 قتيلاً، بالإضافة إلى 16 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و25 سيارة، و15 مدفعًا ميدانيًا، ومركبتين خاصتين، كما تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة، وقطارين عسكريين تابعين للواء البحري السابع والثلاثين الأوكراني.

وفي اتجاه كوبيانسك، أشارت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قضت على أكثر من 215 جنديا أوكرانيا في منطقة كوبيانسك خلال الأسبوع الماضي، كما قامت بتدمير 6 مركبات أوكرانية مدرعة، و18 سيارة، و24 مدفعا ميدانيا، ومنظومة دفاع جوي أمريكية الصنع.

وفي اتجاه كراسني ليمان، ذكر البيان أن القوات الروسية صدت 15 هجومًا أوكرانيًا خلال الأسبوع الماضي، باستخدام الضربات الجوية والمدفعية وقاذفات اللهب الثقيلة.

ونوه البيان إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير 2022، دمرت القوات المسلحة الروسية 477 طائرة حربية أوكرانية، و249 مروحية قتالية، و7067 طائرة بدون طيار، و438 منظومة صواريخ أرض جو، و12071 دبابة وغيرها من المركبات القتالية المدرعة، و1154 قاذفة صواريخ متعددة، و6502 مدفعًا ميدانيًا وقذائف هاون، و13351 مركبة عسكرية خاصة.