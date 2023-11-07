انطلاق فعاليات المعسكرات التدريبية لبرنامج" الرياضة من أجل التنمية "بجنوب سيناء

انطلقت اليوم فاعليات المعسكر التدريبي لبرنامج تمكين الفتاة الرياضة من أجل التنمية والذي أطلقتة وزارة الشباب والرياضة بمركز التنمية الشبابية بشرم الشيخ .

يشمل المعسكر عقد ورش عمل تدريبية للفتيات ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به والحقوق والواجبات والتواصل مع الآخر وكيفيه تحقيق الأهداف وكيفية الشعور بالآخر وتنمية المهارات الحياتية للمشاركين وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

انطلاق فعاليات المعسكرات التدريبية..

يهدف المشروع الي نشر العديد من الرسائل منها تمكين الفتيات وتقليل الفجوة النوعية بين الجنسين والقضاء علي الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كظاهرة ختان الاناث وزواج الأطفال من أجل إرساء ثقافة داعمة للفتاة المصرية ومساعدة الفتيات أن يكون لهن دور فعال في المجتمع .

وقال محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جرى إطلاق المعسكر بمشاركة 100 فتاة، ويتضمن تنظيم ورش عمل تدريبية للفتيات، ومناقشة العادات الصحية وكيفية حل المشكلات، وكيف تكون الفتاة مثلًا يحتذى به، وتوضيح الحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الآخر، وكيفيه تحقيق الأهداف والشعور بالآخر، وتنمية المهارات الحياتية وتنميتها مجتمعيًا من خلال الرياضة وممارستها بشكل معتاد.

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