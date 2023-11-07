دعاء سعد مديرا لمركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

أصدر ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قراراً بتكليف دعاء سعد رزق لشغل منصب مديرا لمركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد.

تعتبر دعاء سعد رزق من الكفاءات الإعلامية المميزة، حيث قدمت خلال مسيرتها المهنية الطويلة أداءً ملموسًا في مجال الإعلام.

واشتهرت بتحليلها المهني والدقيق للأحداث والقضايا السياسية والاجتماعية، مما سيكون له إسهامًا كبيرًا في تعزيز العمل الإعلامي في مركز النيل للإعلام.

ويجسد تعيين رزق في هذا المنصب الالتزام الإيجابي من قبل الهيئة العامة للاستعلامات لتطوير الإعلام الداخلي وتعزيز قدرات الشباب الواعدة. ومن المتوقع أن تساهم رزق في تحسين جودة وكمية المحتوى المحلي وتعزيز المشهد الإعلامي في محافظة الوادي الجديد.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات في تعزيز دورها ونشر رسالتها الإعلامية في المحافظات المصرية المختلفة. ويهدف تكليف دعاء سعد رزق لهذا المنصب إلى تطوير وتعزيز العمل الإعلامي في محافظة الوادي الجديد، وتوفير تغطية إعلامية قوية واحترافية للأحداث والفعاليات المحلية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الهيئة العامة للاستعلامات بتعزيز العمل الإعلامي في المحافظات، وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة والموهوبة للمساهمة في رفع مستوى الإعلام المحلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع الإعلامي في مصر وتعزيز دوره كعامل أساسي في نشر الوعي والمعرفة في المجتمع.

دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد

دعاء سعد رزق مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد