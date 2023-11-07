طربقة تحصير سلمون مشوي مع الهليون

يحتوي سمك السلمون على فوائد عديدها أبرزها الحفاظ على صحة البروستاتا والوقاية من سرطان البروستاتا وغيرها من الأمراض التي قد تصيبها، حيث أنه غني بالأميجا 3 التي تمنع تورم غدد البروستاتا. الحفاظ على الصحة العقلية والوقاية من تدهورها ومنع الإصابة بالاكتئاب، وذلك نتيجة أحماض أوميغا 3 الدهنية المختلفة، وهذا ما يدفع الأمهات لشرائها لتحضير أشهى الوصفات الغنية بالعناصر الغذائية لافراد اسرتها.

واليوم نقدم لك طريقة تحضير سلمون مشوي مع الهليون بخطوات سهلة وبسيطة واستمعي بأفضل مذاق على الاطلاق.

المقادير

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الشبت : ربع كوب (مفروم)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة

- الهليون : 2 كوب (طازج منظف ومفروم)

- فيليه السلمون : 4 قطع

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

ادهني سمك السلمون بالزيت ثم ضعيه في طبق الفرن.

اخلطي الشبت مع الزبدة وادهني السلمون بالخليط، وتبلي بالملح والفلفل الأسود.

وزعي الهليون حول السمك، وغطي الطبق بورق القصدير، وأدخليه للفرن على حرارة 180 لمدة 15 دقيقة حتى ينضج.

حمري الوجه وقدميه ساخنا.