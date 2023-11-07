الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الجيش الثانى الميداني ينفِّذُ مشروع مراكز قيادة خارجى ذات مستويين

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى، فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين، وذلك بحضور اللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

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 تضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين الوحدات كافة، والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة كافة بالمشروع، كما تم فرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على المستويات كافة بكفاءة واقتدار مما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثانى الميدانى من جاهزية واستعداد قتالى عالٍ.

كما تم تنفيذ بيان عملي لإعداد وتجهيز وتدريب مراكز القيادة والسيطرة على إجراءات الربط الفنى والإشارى والذى أبرز مدى قدرة العناصر المشاركة بالبيان على تنفيذ المهام كافة التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.  

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