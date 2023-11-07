الكلية الملكية للجراحين: "جامعة القاهرة تقدِّمُ نموذجًا أكاديميًا رائدًا"

أشاد الدكتور تيم جراهام نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبره، بمستوى التعليم في جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنها تقدم نموذجًا أكاديميًا رائدًا.

جاء ذلك خلال كلمته في اليوم العلمي للتعليم والتدريب الطبي الذي نظمته كلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح الدين، عميد كلية طب القاهرة، ووكلاء كلية طب قصر العيني، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس.

أوضح نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين أن جامعة القاهرة تعمل على بناء شخصية علمية وأكاديمية ذات كفاءات عالمية، والارتقاء بمستوى أعضاء هيئات التدريس، وتطوير العملية التعليمية والبرامج الدراسية.

لفت نائب رئيس الكلية الملكية إلى الاهتمام بتوفير تدريب فعال للأطباء بالمستشفيات الجامعية بما يسهم في رفع كفاءتهم وزيادة مهاراتهم الطبية.

وقال: “إن كلية الجراحين الملكية تتضمن 7 تخصصات طبية مختلفة، تتمثل في كليات جراحة الأسنان، ومدربي الجراحة، ومدربي الأسنان، ورعاية ما قبل الجراحة، ورعاية ما قبل المستشفى، والرعاية الصحية عن بُعد والريفية والإنسانية، والطب الرياضي والتمارين الرياضية”، لافتًا إلى أنها تمنح شهادة عضوية الكلية الملكية للجراحين وشهادة زمالة الكلية الملكية للجراحين.

اجتماع موسع بين جامعة القاهرة والكلية الملكية:

عقد رئيس جامعة القاهرة اجتماعًا موسعًّا مع الدكتور تيم جراهام نائب رئيس الكلية الملكية للجراحين بأدنبره لدارسة توسيع أفق التعاون، في إطار حرص الجامعة على النهوض بالتعليم المهني للأطباء وتدريبهم بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

رحَّبَ رئيس جامعة القاهرة بوفد الكلية الملكية للجراحين بأدنبره، قائلًا: “إن نشاط كلية طب قصر العيني مع الكلية الملكية بالغ الأهمية نظرًا للمكانة الكبيرة والمرموقة لكلية الجراحين الملكية وطب القاهرة، سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي”.

أعرب رئيس جامعة القاهرة عن سعادته لاختيار كلية طب قصر العيني لإدارة امتحانات الزمالة للكلية، بما يعكس الثقة الكبرى في طب قصر العيني والذي يعد وريث الطب الفرعوني، مشيرًا إلى أن قصر العيني به أباطرة في الطب.

أضاف الخشت أن الجامعة الدولية تقوم على درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع كليات بدول كثيرة مثل أمريكا وبريطانيا والصين واليابان، وأسبانيا،وفرنسا وألمانيا مشيرًا إلى أنه تم البدء بها بـ 18 برنامجًا تضمنت برنامجًا لطب الفم والأسنان، وسيتم زيادة هذه البرامج العام القادم لتصبح 58 برنامجًا دراسيًّا، وتفتح المجال أمام تعاون أكبر مع الجهات المرموقة بالعالم مثل كلية الجراحين الملكية في أدنبره.

أكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على استمرار التعاون مع الجامعات المرموقة عالميًا مثل جامعة الكلية الملكية وغيرها من الجامعات المرموقة ذات الثقل والترتيب المتقدم في التصنيفات الدولية.

أوضح رئيس جامعة القاهرة أن الكلية الملكية جامعة طبية تتضمن الكثير من الكليات، منها كلية العلاج عن بعد، والذي يعد من بين التخصصات التي تسعى جامعة القاهرة لتكون ضمن برامجها الدراسية كونه أصبح جزءًا من الثقافة المعاصرة، بالإضافة إلى كلية الرعاية المحيطة بالجراحة، والذي يعد من التخصصات المهمة خصوصًا مع وجود عمليات جراحية قد يحدث بعدها بعض المشاكل، إذْ إن العمليات الجراحية عامة يستلزم نجاحها رعاية طبية قبل وبعد إجرائها والمتابعة المستمرة لها.

أكد رئيس جامعة القاهرة أهمية الأداء الأخلاقي مع المرضى والذي يرتبط بعلاقة الطبيب مع الله، إذْ يتعامل هذا الطبيب مع جسد المريض وهو ملك لله وطريقة تعامل الطبيب جزء من تاريخ وسمعة هذا الطبيب.

أضاف رئيس جامعة القاهرة أن الطب يكتسب مكانته من تقديم الخدمات الطبية للمريض أيًا كان، وتقديم الواجب الطبي على الوجه الأكمل، بما يؤثر على الأداء الطبي وسمعة الطبيب.