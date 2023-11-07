الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زلة لسان لترودو توضح موقفه من الحرب على غزة

جاستن ترودو
جاستن ترودو

وقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في "مأزق"، بسبب زلة لسان حول الحرب في غزة، خلال حديث مع وسائل الإعلام قبل أيام.

 

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وخاطب رئيس الوزراء الكندي وسائل الإعلام خارج سفارة كندا في الولايات المتحدة، بعد قمة "الشراكة الأميركية من أجل الازدهار الاقتصادي" الافتتاحية في واشنطن.

وخلال حديثه حول الحرب في غزة، كاد ترودو أن يطالب "بوقف إطلاق النار"، عن طريق الخطأ، ولكنه تذكر موقف بلاده والموقف الأمريكي، الرافض لوقف إطلاق النار، وإيقاف القصف الإسرائيلي، فتراجع عن كلامه متلعثما.

وقال ترودو أمام الصحفيين في واشنطن: "نحن بحاجة إلى وقف.. نحتاج إلى رؤية هدنة إنسانية.. نحتاج إلى وقف مستويات العنف التي نشهدها".

واستبدل ترودو كلمة "وقف إطلاق النار" بعبارة "وقف مستويات العنف"، بالرغم من استخدامه كلمة Cease  التي تسبق في المصطلحات الحربية والسياسية كلمة Ceasefire، وتعني وقف إطلاق النار.

وقال مستخدمو الإنترنت، الذين شاركوا الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هذه "الزلة" تدل على أن ترودو يجب أن يتخلص من المخاوف الدبلوماسية، والدعوة بوضوح إلى وقف إطلاق النار.

وتقف كندا مع الموقف الأمريكي والإسرائيلي، برفض وقف إطلاق النار في غزة، بينما تطالب دول عدة بالوقف الفوري لإطلاق النار، بسبب ارتفاع الضحايا الفلسطينيين في القطاع.

 

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