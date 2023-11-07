"النظام الانتخابي في مصر وآليات المشاركة السياسية" ندوة بمركز إعلام أسيوط

نظم مركز إعلام أسيوط ندوة حول "النظام الانتخابي في مصر وآليات المشاركة السياسية" وذلك بمقر كلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر بأسيوط

وتأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الفعاليات والندوات التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة السياسية وتعزيز دورهم في صناعة المستقبل. وتعكس هذه الجهود التزام الهيئة العامة للاستعلامات بتمكين المواطنين وتعزيز دورهم الفعال في العملية السياسية.

وشهدت الندوة حضور عدد كبير من الطلاب تعدي أكثر من 200 طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بدر بأسيوط وبحضور الدكتور عصام زناتي عميد كلية الحقوق بجامعة بدر والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط وحمدى سعيد وكيل وزارة الإعلام ورئيس الإدارة المركزية لإعلام شمال ووسط الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات والدكتور فتحي الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة بدر، مما يعكس الاهتمام المتزايد للشباب بالشأن السياسي ورغبتهم في المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

وخلال الندوة، تم تسليط الضوء على أهمية المشاركة السياسية في تعزيز الحكم الديمقراطي وتحقيق رغبات واحتياجات المواطنين. وتم توضيح كيفية الاستفادة من النظام الانتخابي في تحقيق التغيير والإصلاح في المجتمع، وضمان المشاركة الشاملة لجميع شرائح الشعب المصري.

وأكدت عبير جمعه مدير مركز إعلام أسيوط، الدور الهام الذى يقوم به قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعى بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة من خلال مراكز الاعلام على مستوى الجمهورية

وأشادت جمعه، بدور الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، الذي أشرف على تنظيم هذه الحملة الإعلامية واهتم بتأمين الفرص الملائمة للمواطنين للتعرف على النظام الانتخابي ومبادئ المشاركة السياسية. وأضافت أن الندوة تهدف إلى توضيح آليات الانتخابات في مصر والأدوار المختلفة للمرشحين والناخبين، و تسليط الضوء على آليات المشاركة السياسية في مصر وكيفية تعزيزها من خلال النظام الانتخابي. وذلك من خلال عرض محاضرات توعوية ونقاشات مفتوحة

وأشارت إلي الدور الذي يلعبه النظام الانتخابي في مصر في تعزيز المشاركة السياسية وتعزيز دور المواطنين في صناعة القرار.

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

النظام الانتخابي طبقا للدستور المصرى

قام الدكتور عصام زناتي، بتقديم عرض تفصيلي حول الأنظمة الانتخابية المختلفة التي تم تبنيها في مصر على مر السنين. شرح زناتي الفروق بين الأنظمة الانتخابية النسبية والأنظمة الاكتساحية وتأثيرهما على تمثيلية الأحزاب السياسية والمواطنين. وأكد أهمية تحقيق التنوع السياسي من خلال النظام الانتخابي لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع وتوصيل صوتهم.

وأكد الدكتور عصام زناتي، التعريف بالنظام الانتخابي طبقا للدستور المصرى باعتباره مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية تنفيذ وتحديد نتائج الانتخابات والاستفتاءات وأنظمة الانتخابات السياسية التى يتم تنظيمها من قبل الحكومات في حين أن الانتخابات غير السياسية قد تحدث في الأعمال والمنظمات غير الرسمية

وأشار زناتى، إلى أن الأنظمة الانتخابية تتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم جميع أوجه عملية التصويت موعد الانتخابات من يحق له التصويت ومن يحق له الترشح وكيفية تمييز بطاقات الاقتراع والإدلاء بها كيفية عد بطاقات الاقتراع محددات إنفاق الحملات وباقي العوامل التي قد تؤثر على النتيجة والأنظمة الانتخابات السياسية يتم تحديدها في الدساتير وقوانين الانتخاب

من جانبه، قدم حمدى سعيد نظرة عامة حول دور الإعلام في تعزيز المشاركة السياسية في مصر. وتحدث عن أهمية تقديم المعلومات الدقيقة والشفافة للمواطنين بشأن العملية الانتخابية ودورهم فيها. كما شدد على ضرورة تعزيز الوعي السياسي وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في عملية الاقتراع.

وأعرب حمدى سعيد، عن أهمية المشاركة السياسية باعتبارها نشاط سياسي يرمز إلى مساهمة المواطنين ودورهم في إطار النظام السياسي وتمثل المشاركة السياسية الفاعلة أساس الديمقراطية وإحدى صور التعبير عن سيادة الشعب وترتبط المشاركة السياسية بالاهتمام بالشأن العام من قبل المواطنين والمواطنات وتتمثل في جملة النشاطات التي تمكن المواطنين والمواطنات من ممارسة السلطة السياسية

وتناول اللقاء توعية الحضور بصور وأشكال المشاركة السياسية المختلفة ومن أبرزها المتابعة السياسية للقضايا والأحداث والمشاركة في التصويت والترشيح في الانتخابات العامة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات السياسية والانضمام إلى أحزاب سياسية أو جماعة ضغط وغيرها وحضر اللقاء عدد كبير من طلاب كلية العلاج الطبيعي وكلية الحقوق بجامعة بدر

وفي ختام الندوة، تم توزيع مطويات ومواد توعوية على الحاضرين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بعملية التسجيل والاقتراع للمواطنين المهتمين. وتعد هذه الندوة خطوة هامة في توعية الجمهور وتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، بحيث يتمكنون من المشاركة في العملية الانتخابية بشكل مسؤول وواعٍ.

وفي ختام الندوة، أشادت عبير جمعة مدير مركز إعلام إسيوط بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان رئيس الهيئة وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، في تعزيز المشاركة السياسية في مصر، وأعربت عن أملها في أن تتحقق مزيد من التوعية السياسية لدى المواطنين وزيادة مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية.

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط

جانب من الندوة التوعوية لمركز إعلام أسيوط