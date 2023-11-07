حكاية روحي فيك الأكثر بحثًا.. تريند على جوجل بعد عرض الحلقة الثانية

حققت حكاية "روحى فيك" بطولة عائشة بن أحمد، محمد كيلاني، والمكونة من 10 حلقات من مسلسل "55 مشكلة حب"، نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضها، على شاشة ON .

وتصدرت الحلقة الثانية من حكاية روحي فيك، التي عرضت أمس، مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، وذلك بعد تفاعل العديد من المشاهدين مع أحداث الحلقة المليئة بالتفاصيل المثيرة.

ونالت الحلقة الثانية، إشادات جماهيرية واسعة وتفاعل استثنائى من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى عبر حساباتهم الرسمية المختلفة، وذلك بسبب الأثارة والتشويق والساسبنس مع وجود أفكار مبتكرة بالعمل، ولاسيما أيضًا إلى جودة التصوير وأختيار الديكور المناسب للقصة وغيرها.

تفاصيل حكاية روحي فيك من مسلسل 55 مشكلة حب

وتدور قصة حكاية "روحي فيك" في إطار رومانسي به الكثير من الأحداث التشويقية تحت مظلة الساسبنس والرعب النفسي، التي تدور حول عدد من الألغاز الذى يتم حلها وكشف أسرارها بحلقة تلو الأخرى بالتوالى على مدار الـ 8 حلقات المتبقية من نهاية هذه الحبكة الفنية.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الإلكترونية.

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تضم نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.