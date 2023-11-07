لجنة المرأة بحزب الوفد بالدقهلية تدعو المرأة الوفدية لحضور مؤتمر "غزة في قلب الوفد"

ينظم النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ مؤتمرا جماهيريا لحزب الوفد بالدقهلية تحت عنوان "غزة في قلب الوفد" بمحافظة الدقهلية في الساعة الربعه عصر الجمعة القادمة. بحضورالدكتورعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية وقيادات وأعضاء الحزب بمختلف المحافظات.

ومن جانبها دعت أميمة عوض عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة المرأة بمحافظة الدقهلية ، لجان المرأه بالمحافظات واتحاد المرأه الوفديه على مستوى الجمهورية لحضور المؤتمر.

وأكدت أميمة عوض أن المؤتمر جاء من صميم دعم الوفد للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفع عن نفسه ورد العدوان الاسرائيلي علي قطاع غزة.

وأضافت عضو الهيئة العليا ان التجاوزات الإسرائيلية المتصاعدة فى حق الأشقاء بغزة تخالف كل المواثيق والقوانين الدولية وتعتبر جرائم حرب مكتملة الأركان ضد عُزَّل أبرياء، وباستخدام أسلحة محرمة دوليًا موكدا أن الوفد لن يقف صمتا أمام هذا العدوان الاسرائيلي الغاشم.