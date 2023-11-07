12 معلومة عن جامعة القاهرة الدولية في 6 أكتوبر

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية أهم المعلومات عن جامعة القاهرة الدولية في مدينة السادس من أكتوبر بعد بدء الدراسة بها العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة الدولية تُمثل كيانًا أكاديميًا عالميًا جديدًا يساهم في الانتقال بالتعليم الجامعي نحو العالمية وتحقيق التميُز العلمي والبحثي من كافة الجوانب.

ولفت رئيس جامعة القاهرة أنه تم تنفيذ مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية والتجهيزات الفنية بها وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الدولية الجديدة التي يتم تقديمها بها.

وأضاف الخشت أن معامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية تتضمن العديد من الأجهزة الحديثة، والبرمجيات المتطورة اللازمة لإجراء التطبيقات التكنولوجية والرقمية، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة مثل نُظم المعلومات والبرمجة وقواعد البيانات وأنظمة التشغيل والتحكم التقني والتجارب التكنولوجية وتجارب المنطق الرقمي.

معلومات جامعة القاهرة الدولية

١. جامعة القاهرة الدولية من أهم المشروعات الكُبرى التي حرصت الجامعة على الانتهاء منها على الوجه الأكمل.

٢. انطلاق العملية التعليمية في جامعة القاهرة الدولية للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023/2024.

٣. بدأت جامعة القاهرة الدولية بـ 18 برنامجًا دراسيًا دوليًا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة بكل من المرحلة الجامعية الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا.

٤. تستهدف جامعة القاهرة الدولية تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية.

٥. تستهدف جامعة القاهرة الدولية أيضًا إنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشاريع البحوث والصناعة، وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل مصر وخارجها بما يواكب سوق العمل مع ربطه بالواقع العملي وتنمية فكر ريادة الأعمال لدى الخريجين.

٦. تتضمن جامعة القاهرة الدولية العديد من المشروعات التعليمية الأخرى، منها إنشاء قصر العيني الجديد، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط.

٧. تجمع جامعة القاهرة الدولية بين نظام البرامج والكليات.

٨. إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة وهي كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوت، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة.

٩. تستهدف جامعة القاهرة الدولية الطلاب المحليين والدوليين الوافدين من الجهات الراعية لهم، والطلاب الموهوبين والمتفوقين والمتميزين الحاصلين على المنح الدراسية والبحثية والمشروعات الممولة من الجامعة وجهات ومؤسسات ومراكز البحوث والتطوير للحصول على تعليم عالمي تنافسي مقارنة بالجهات الخاصة والدولية.

١٠. تم وضع حجر أساس جامعة القاهرة الدولية في أبريل 2018.

١١. تضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى المجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، بالإضافة إلى منطقة لريادة الأعمال الذكية، ومنطقة الملاعب الرياضية، كما سيتم تخصيص سكن للطلاب والطالبات الوافدين.

١٢. تضم جامعة القاهرة الدولية بجانب الأساتذة المصريين المميزين، عددًا من الأساتذة الزائرين الأجانب وبما يتناسب مع احتياجات البرامج.