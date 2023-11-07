الأورمان تنظم معرضاً جديدًا للأثاث والأجهزة الكهربائية لدعم 400 أسرة بالشرقية

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، معرضًا جديدًا لتوزيع الاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية بقاعة المجد بمركز أولاد صقر، وذلك لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرى "بنى حسن وعزبة العرب وبنى منصور وقصاصين الازهار والشوافين" التابعين لمركز أولاد صقر فى محافظة الشرقية.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء ليؤكد على تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني للمساهمة في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا، مشيداً بتنظيم مثل هذه المعارض والتى تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المعرض تضمن أجهزة منزلية معمرة "أنتريهات، صالونات، بوتاجازات، أسطوانات غاز، ثلاجات، غسالات أتوماتيك، سجاد، غرف نوم، مكاتب، مراتب، مفروشات".

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن التوزيع يتم بالمجان طبقًا لإحتياج كل أسرة والحالات المستحقة والتى يتم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى الشرقية وفي القاهرة، وكذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنط رمضانية وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

يذكر أن مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية قد شاركت جمعية الأورمان فى تنظيم قافلة طبية جديدة لدعم 99 مريضًا ومريضة من خلال تقديم خدماتها الطبية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والتوعوية وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية وبالتعاون مع مستشفي الزقازيق الجامعى.

وأكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم تحديد 10 تخصصات طبية الأكثر احتياجاً للمرضى، شملت: (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، حيث تم الكشف على الحالات وتقديم العلاج لها بالمجان، موضحًا أن المرضى المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية والأسر الاكثر احتياجًا بقريتي النخاس وكفر الأشراف مركز الزقازيق، وحى مبارك و سنجها مركز كفر صقر بالشرقية.

وأشار إلى أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.