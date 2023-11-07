القوى العاملة بالنواب تطالب بطرح تحديث مناهج التعليم الفني للحوار المجتمعي

أشادت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينات والأعمال المالية لسياسات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير منظومة التعليم الفنى مطالبة من الوزير، بعرض خطة الوزارة التى تنتهى عام 2025 من بناء مناهج المدارس الفنية وفق نظام الجدارات المهنية لإكساب الطلاب المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلى والعالمى للحوار المجتمعى قبل إقرارها.



وقالت "درويش" فى بيان لها أصدرته اليوم إنه يجب عرض هذه الخطة على وزارات العمل والصناعة وقطاع الاعمال العام والزراعة واستصلاح الاراضي والسياحة الاتحاد العام لعمال مصر واتحاد الصناعات المصرية ومجتمع الاعمال والاستثمار حتى يتم مراعاة تطوير المناهج مع المعايير المطلوبة لتأهيل الخريجين لسوق العمل وأيضا المعايير العالمية ووظائف المستقبل مشيدة بجهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى واعطاء اولوية قصوى لتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي.

تطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى والتكنولوجي



وأكدت النائبة سولاف درويش أن غالبية الدول المتقدمة والصناعية الكبرى لم تنجح فى تحقيق معدلات نمو اقتصادية كبرى الا من خلال الاهتمام الكبير بتطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى والتكنولوجي وربطه الحقيقى باحتياجات سوق العمل مطالبة باعطاء اهتمام كبير من مختلف المؤسسات بالدولة بصفة عامة ووسائل الاعلام بصفة خاصة لتغيير النظرة السلبية تجاه التعليم الفنى والتكنولوجي.