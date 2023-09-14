وكيل تعليم الغربية يكرم الأعمال المتميزة في التعليم الفني

كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الأعمال المتميزة في التعليم الفني من أجل تقديم الحافز المعنوي، والاستعداد للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024.

جاء ذلك بحضور وإشراف المهندس أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني بالغربية، وبحضور مديري إدارة الجودة، وإدارة اللامركزية، وإدارة التدريب، والإدارات النوعية بالمديرية والإدارات التعليمية.

وكرم وكيل الوزارة، ومدير عام التعليم الفني، فريق العمل والعناصر المتميزة في التعليم الفني من المعلمين والتوجيه الفني والإدارات النوعية والوحدات الفرعية خلال العام الدراسي الماضي2022 / 2023 في مهرجان ختامي للأعمال المتميزة، أقيم بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الزراعية.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتحت شعار “دعم المتميزين وعلاج هادئ للسلبيات”.