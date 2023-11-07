زراعة الشرقية تفحص زراعات الذرة النيلي والبنجر

قامت لجنة من مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، بالمرور على جمعية ههيا حوض الصاروخة بمركز ههيا، ونواحى بندر أبو كبير والمشاعلة حوض السنطي بمركز أبو كبير وذلك لفحص زراعات الذرة النيلي وزراعات البنجر.

شارك في اللجنة المهندس محمد سعيد، والمهندس عابد مرسى وجهاز المكافحة بالمركزية، وذلك تحت إشراف المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، والمهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة، وضمن أنشطة إدارة المكافحة المهندس أحمد رفعت العساسي مدير المكافحة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وبالاشتراك مع الإدارة المركزية للمكافحة بالوزارة.