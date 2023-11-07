   تعرف على المجهودات اليومية للأجهزة التنفيذية بالشرقية

تحسين جودة الخدمات..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مصلحه المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى ، مشيراً الي تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعه حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشدد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية مع ضرورة إستمرار حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الاشغالات وصيانة أعمدة الكهرباء ، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت الاجهزة التنفيذية بمركز أبو حماد بمتابعة أعمال النظافة بالمدينة والوحدات المحلية حيث توجهت حملة نظافة بالوحدة المحلية بكفر العزازي شملت رفع تراكمات القمامة بمناطق (صينية العزازي والطريق الدولي) لتوفير بيئة صحية نظيفة.

وفي مدينة القنايات، تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال النظافة والتجميل والتطوير بنطاق المدينة، فضلا عن إستكمال أعمال الرصف والتطوير الجارية طبقاً للخطة الموضوعة لعام 2023 - 2024، كما قامت وحدة التدخل السريع المتواجدة على التوالي بمدينة القنايات بإزالة التراكمات الموجودة بالنقطة الوسيطة بالمدينة حيث تم رفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع بواسطة العاملين بإدارة المخلفات الصلبة وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طن من النقطة الوسيطة الي المدفن الصحي بواسطة التريلا الخاصة بالمدينة ، فضلا عن استمرار اعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة وترشيد الكهرباء بواسطة العاملين بقسم الإنارة العامة.

وفي مركز ومدينة بلبيس، إنطلقت فرق النظافة لتغطي شوارع المدينة لرفع وإزالة كافة تراكمات القمامة من اماكن تجمعها للحفاظ على بيئة صحية نظيفه.

وفي سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بأعمال النظافة العامة ورفع كفاءة منظومة النظافة وتم رفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين ومن مدخل الابراهيمية حتى مدخل ميت غمر ، كما اشتملت الاعمال رفع المخلفات والقمامة على الشوارع والأحياء.

وفي حي أول الزقازيق، تم متابعة أعمال الدهانات ورفع كفائه البلدورات وتزيين أعمده الإناره بعلم مصر ، وكذلك متابعه أعمال النظافة ورفع القمامه ورفع السفوحة وذلك بشارع النقراشى وشارع الدلتا عبد اللطيف وشارع المعهد الدينى وشارع عبد السلام عارف وشارع عبد العزيز اباظه وشارع محمد حسين ونفق أبو الريش من أجل إظهار شوارع وميادين الحى بالصورة الحضارية والجمالية.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق، بمواصلة أعمال ترميم البلدورات وغسيل الأرصفة قبل الدهان للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

وفي مركز ومدينة الإبراهيمية تم متابعة أعمال توسعة وتمهيد مدخل قرية الحلوات/ الطريق الدائري وكذا مدخل عزبه يعقوب بالمدينة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والمركبات.

وتابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس اعمال النظافة بالمدينة بالوردية الصباحية والتى تضمنت رفع القمامة والتراكمات من عدد كبير من المناطق والشوارع بالمدينة، بالإضافة إلى كنس الأتربة والسفوحة ، ورى وعناية الأشجار بالحدائق العامة واستكمال اعمال تطوير وتجميل مداخل المدينة.

وفي مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبه والبلديه تم رفع القمامة والتأكد من عدم وجود تجمعات للاوراق أو القمامه أمام جميع المدارس أو أى إشغالات أو باعه جائلين حرصاً على سلامه الطلاب وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بنطاق المدينة.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لمحاولات البناء بدون ترخيص كافة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.