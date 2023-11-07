نويصر: زيارة رئيس جنوب السودان لمصر عكست عمق العلاقات بين البلدين

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن المؤتمر الصحفي للرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفا كير رئيس جنوب السودان، حمل العديد من الرسائل الهامة، أهمها عكست توافر الإرادة السياسية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المتكاملة بين البلدين، فضلا عن دعم مصر قيادة وحكومة وشعبا لاستقرار وتنمية ومستقبل جنوب السودان الشقيق.

وأوضح نويصر في تصريحات صحفية له، أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الجنوب سوداني شهد توافق علي التواصل عن قرب على مختلف المستويات خلال المرحلة القادمة، وتنسيق المواقف على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى عقد مباحثات وتشاروات حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة القائمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن مصر ستظل الصديق الوفي والشقيق الحريص على مصلحة شعب جنوب السودان وتقديم كافة أوجه الدعم من خلال الآليات القائمة للتعاون بين البلدينن علاوة على موقف مصر الثابت من الحفاظ على أمن واستقرار السودان ودعمه إقليميا ودوليا.

وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتطلع إلى تعزيز وتطوير العلاقات مع دولة جنوب السودان في كافة المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية،

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر نجحت في وضع الأزمة السودانية في بؤرة الاهتمام العالمي وهى ما يتطلب من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته دعم ومساندة الرؤية المصرية لإنهاء الازمة السودانية لتحقيق الاستقرار والامن داخل السودان والحفاظ علي مقدرات الشعب السوداني