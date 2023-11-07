إنقاذ طالبة حاولت التخلص من حياتها بالسم في أخميم

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طالبة في السادسة عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج مصابة بحالة تسمم إثر تناولها مادة سامة لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وجرى حجزها بقسم الباطنة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة أخميم إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "جنا . ا . ا . ع" 16 سنة طالبة ومقيمه دائرة المركز مصابة بحالة تسمم إدعاء تناول مادة غير معلومة.

انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال المصابة أفادت بأنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت مادة سامة لسوء حالتها النفسية بسبب خلافات أسرية .

وبسؤال والدتها "هالة . ا . ع" 36 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية أيدت ما جاء بأقوال نجلتها المصابة ونفيتا الشبهه الجنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.