سائق توك توك ينهي حياته بسبب خلافات أسرية بطما

تخلص سائق توك توك في الثامنة عشرة من عمره يقيم بناحية العتامنة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج من حياته لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما بلاغًا من الأهالي بقرية العتامنة دائرة المركز يفيد قيام شخص بالتخلص من حياته بذات الناحية .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "عمرو . م . ع . س" 18 سنة سائق توك توك ومقيم بذات الناحية مسجاة على الأرض داخل مطبخ المنزل يرتدي كامل ملابسه وبمناظرة الجثه تبين وجود سحجه دائرية غير مكتملة حول الرقبة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي .

وبسؤال كل من :- والده "محمد . ع . س . ع" 63 سنة بالمعاش وشقيقه "سيد . م . ع . س" 21 سنة عامل أجري قررا بمضمون ما تقدم وأضافا بأن المذكور أقدم على التخلص من حياته لمرورة بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسريه ولم يتهما أحد بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهه الجنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .