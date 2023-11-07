2000 طن.. بنك الطعام المصري يطلق قافلة المساعدات الثانية للأهالي في غزة

استمرارًا لدعمه للأهالي الفلسطينيين، وسعيه لتقديم كل أوجه المساعدة والإغاثات العاجلة، أعلن بنك الطعام المصري، عن انطلاق القافلة الثانية من المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح ضمن جسر الإغاثة البري من مصر إلى غزة، والتي تتضمن 120 حافلة كأكبر قوافل بنك الطعام المصري وتحتوي على 2000 طن من المساعدات، لخدمة 150 ألف أسرة من الفلسطينيين.

120 حافلة تنقل 2000 طن من المساعدات والمواد الغذائية إلى قطاع غزة

يأتي انطلاق القافلة الثانية، إيمانا من بنك الطعام المصري بتقديم الدعم والمساندة وقت الشدائد والأزمات، وتوفير المساعدات اللازمة، وقد أقام بنك الطعام أيضا مطبخا بمدينة العريش لتوفير 3000 وجبة ساخنة يوميا للمرابطين للإغاثة والمستشفى الميداني بمدينة رفح، بالإضافة الى توفير البنك لقسائم اليكترونية بقيمة 1000 جنيه شهريا بالشراكة مع مؤسسة "علشانك يا بلدي" لـ 2000 طالب فلسطيني وافد متواجد في مصر.

كان بنك الطعام المصري قد أعلن رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى من خلال الجمعيات المتعاونة معه والمتطوعين لنجدة الأشقاء الفلسطينيين، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وموقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وقام بإرسال القافلة الأولى، والتي تضمنت 41 حافلة تحتوي على 50 ألف كرتونة من المواد الغذائية بما يعادل 500 طن، من خلال تجهيز كراتين المواد الغذائية التي تكفي لمدة أسبوعين لأسرة مكونة من 5 أفراد، وذلك ضمن المحور الاستراتيجي الحماية برنامج الاغاثة، الذي يعد من أهم وأقوى برامج بنك الطعام، الذي يهدف لرفع المعاناة عن المتضررين في الأزمات.

بنك الطعام المصري

أنشئ بنك الطعام عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار تسعة عشر عاما استمر بنك الطعام في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر التي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.