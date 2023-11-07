زيارة ميدانية لطلاب مدارس الشرقية لمحطة مياه سنجها المرشحة بكفر صقر

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة السلام الإعدادية بقرية الشعراء التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية لمحطة تنقية مياه سنجها المرشحة.

وأشار إلى أن تم عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه وتعريف الطلاب والطالبات بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات، لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين، وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدي النشء.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة، وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.