انعقاد اختبارات محكمي مسابقة القرآن الكريم السنوية لسوهاج وأسيوط والوادي الجديد

قال فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، أنه جرى إختبارات المتقدمين للعمل كمحكمين لمسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن الكريم من محافظات سوهاج وأسيوط والوادي الجديد والمنعقدة بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي بنين بسوهاج، وسط متابعة من إدارة المنطقة .

جدير بالذكر أن رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية كان على رأس مستقبلي لجنة قطاع المعاهد الأزهرية المكلفة بإجراء الاختبارات، حيث قام فضيلته بحضور فضيلة الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بتفقد لجان الاختبارات، والاطمئنان على هدوء وانتظام العمل.

يأتي ذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر- حفظه الله- بضرورة توفير لجان خاصة لمناطق الوجه القبلي تيسيرًا عليهم من مشقة السفر إلي القاهرة.

وفي سياق متصل نظمت منطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة فضيلة الدكتور أحمد حمادي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إحتفالية لتكريم المتميزين في المشروع الصيفي للقرآن الكريم ‏لموسم ٢٠٢٢/٢٠٢٣م، بحضور فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ‏والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.‏

وشمل التكريم مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة والموجهين المشاركين في فعاليات المشروع القرآني ‏الصيفي ومحفظي المعاهد والمكاتب والطلاب.‏



وجاءت الاحتفالية تحت عنوان «ملتقى الأزهر للقرآن وحفاظه»، وتناولت التعريف بالنسخة الجديدة من ‏مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم التي سيتم إطلاقها قريبًا.‏