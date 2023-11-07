780 كشف طبي للمواطنين بالشلوفة في قافلة لجامعة القناة

اعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس انطلاق القافلة التنموية الشاملة لجامعة قناة السويس إلى قرية الشلوفة بمحافظة السويس، تضم كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، و خدمات التثقيف الصحي والتربوي، والإرشاد الزراعي.

وأوضح مندور أن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى أهالينا في القرى والريف المصري تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى حياة كريمة، وتأتي وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية، وهي تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات، وتابع أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية في إطار دورها التنويري ومسئوليتها المجتمعية..

حيث تم تقديم عدد 780كشف طبي، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان،

و تقديم العلاج البيطري ل791 حالة.

وندوات التثقيف الصحي حول التغير المناخي وكيفية تأثيره على الصحة من الإصابة بنزلات البرد، وأمراض الحساسية، والنزلات المعوية، وكذلك التثقيف الصحي حول أمراض الضغط والسكري.

وقدمت الجامعة خدمات الإرشاد الزراعي والتوعية للمزارعين عن دودة البرسيم وسوسة الكوسة، وسوسة مخازن القمح، والقوارض بالمنازل...

وكيفية التعامل مع هذه المشكلات، والتوصية بالمكافحة المتكاملة.

وفي مجال الإرشاد النفسي والتربوي- قام أساتذة الجامعة بإلقاء الندوات التوعوية والتثقيفية حول الصحة الإيجابية وتنظيم الأسرة، الغذاء المتكامل، التلوث البيئي، والتغير المناخي والإجابة عن استفسارات المواطنين.