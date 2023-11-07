رئيس أزهر الغربية يناقش سير العمل بالمعاهد

اجتمع فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، مع مديري المراحل والإدارات التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية بالمعاهد، والوقوف على أهم المعوقات وكيفية التغلب عليها، وذلك بحضور الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، ومدير الشئون القانونية.

وناقش الاجتماع أبرز الإيجابيات والسلبيات بالمعاهد، والحلول المقترحة للتغلب عليها وكيفية تجنب تكرارها، للعمل على حسن سير العملية التعليمية، وتفعيل لجان التظلمات بالإدارات التعليمية وفق الضوابط الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية.

يأتي ذلك في إطار الاجتماعات والمتابعات الدورية التي يعقدها فضيلة رئيس الإدارة المركزية بالغربية لوضع الحلو المناسبة لجميع المشكلات التي تواجه الإدارة والمعاهد، والتأكد من انتظام وحسن سير العملية التعليمية بجميع الإدارات التابعة للمنطقة.